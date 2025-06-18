İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları ABD'de Tartışma Konusu

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İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar, ABD'li siyasetçilerin farklı tepkileriyle karşılandı. Bazı Cumhuriyetçiler İsrail'i desteklerken, bazı Demokratlar bu saldırıları eleştirdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, bazı ABD'li siyasetçilerin tepki göstermesine neden olurken, bazıları ise İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail, İran'ın farklı bölgelerine saldırı düzenlerken, ABD'li siyasetçiler bu konuya sessiz kalmadı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin saldırılara yönelik ilk tepkisi, "bu konuda ABD'nin müdahil olmadığı" yönündeydi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Fox News'e verdiği demeçte Rubio'nun sözlerini teyit eden Trump, "İran ile müzakerelere geri dönmeyi umduğunu" belirtti.

Öte yandan Trump, ilerleyen günlerde yaptığı açıklamalarla İsrail'in yanında olduğu mesajını verdi.

İran lideri Ali Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanmaktan çekinmeyen Trump, "(Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçilerin İsrail'e desteği gecikmedi

Cumhuriyetçi Parti'nin çok sayıda üyesi, İsrail'e destek mesajları vermekte gecikmedi.

Cumhuriyetçi senatörlerden Katie Britt ve Rick Scott ile Temsilciler Meclisi Üyesi Gary Palmer, kamuoyuna İsrail için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İsrail bayraklı paylaşımında "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu" öne sürdü.

Senato Başkanı John Thune ve Senatör Lindsey Graham da İsrail'e destek verenler arasında yer aldı.

" İran'la savaş ABD'nin çıkarına değil" mesajı

Diğer yandan, bazı Demokratlar İsrail'in saldırılarını açıkça eleştirerek " İran'la savaşın ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyeceğini" vurguladı.

Demokrat Senatör Chris Murphy, İsrail'in saldırılarının Trump yönetiminin İran'la yürüttüğü müzakereleri "açıkça baltalamaya yönelik" olduğunu söyledi.

Murphy, "Trump ve (Binyamin) Netanyahu kendi elleriyle bir felaket yarattı ve şimdi bölge yeni ve ölümcül bir çatışmaya doğru sürüklenme riski taşıyor." dedi.

Demokrat Senatör, ABD'nin İsrail'i İran ile bir savaşa sürüklemek gibi bir yükümlülüğü olmadığına dikkati çekti.

Başka bir Demokrat Senatör Jack Reed, Trump'a gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

İsrail'in İran'a saldırmasının "endişe verici" olduğunu kaydeden Reed, bu durumun bölgesel şiddeti arttıracak "pervasızca bir karar" olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, "Netanyahu'nun bu saldırısı tamamen sabotajdır." dedi.

Castro, "Eğer Trump, Netanyahu'nun ABD'yi Amerikalıların istemediği bir savaşa sürüklemesine izin verirse, 'Önce Amerika' söylemi ne anlamı kalıyor?" ifadesini kullandı.

Öte yandan demokrat senatörlerden İsrail'e destek verenler de oldu.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Demokrat Senatör John Fetterman İsrail'e destek mesajı verdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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