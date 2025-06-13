İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarda Hedefleri Belirledi

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti.

Kanal 12'ye konuşan Hanegbi, İsrail saldırılarının amacının nükleer programını tamamen rafa kaldırmaya zorlayarak İran'ı askeri baskı altına almak olduğunu aktardı.

Hanegbi, saldırılarla "İran'ın nükleer programı, balistik füze kabiliyetleri, karadan İsrail'i yok etme kapasitesine saldırmak ve İran'ın nükleer programının diplomatik yollarla uzun vadede engellenmesi için gerekli koşulları oluşturmak" olmak üzere dört hedefe odaklandıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmek gibi bir hedefe sahip olup olmadığına ilişkin soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz." dedi.

İsrail'in İran içinde kara unsurları olup olmadığı sorusuna Hanegbi, "İran'da sadece Hava Kuvvetleri ve Donanma'yı ilişkin bir çatışma yok." yanıtını verdi.

Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını vurguladı.

ABD, saldırılar öncesi bilgilendirildi

İran'ın nükleer programının rafa kaldırılmasını ancak ABD'nin sağlayacağını belirten Hanegbi, "Yalnızca Başkan Trump. O, 'iyi bir anlaşma' olarak tanımlanan şeyi gerçekleştirme yeteneğine sahip. Eğer İran kendi seçimiyle nükleer silahlardan vazgeçerse büyük bir maliyetten kurtulur ve büyük avantajlar elde eder." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılar öncesi bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer veya kendisinin Washington yönetimiyle sürekli diplomatik temas halinde olduğunu vurguladı.

Hanegbi, Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerde gerilim olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, ABD'nin bugün de İran'la nükleer anlaşmaya varmak istediğini ancak bir noktada "İranlılarla bir anlaşmaya varılamayacağını anladıklarını" kaydetti.

?İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.