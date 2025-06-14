İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırıları Sınırlı Hasara Yol Açtı

(ANKARA) – ABD merkezli Washington Post'un nükleer uzmanlara ve uydu görüntüsü analizlerine dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, yer üstündeki bazı tesislerde hasara yol açtı ancak yer altına gömülü santrifüjleri ya da İran'ın silaha yakın derecede zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yok etmedi. İran Atom Enerjisi Kurumu da "Fordow dahil nükleer tesislerin İsrail saldırılarında sınırlı hasar aldığını, onarılacağını" açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduk" dedi. Ancak uzmanlar, Fordow ve Natanz gibi güçlendirilmiş tesislerde bulunan İran'ın asıl nükleer kapasitesinin büyük ölçüde sağlam kaldığını belirtiyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu da bugün yaptığı açıklamada, "Fordow dahil nükleer tesisler İsrail saldırılarında sınırlı hasar aldı, onarılacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski nükleer müzakerecilerinden ve Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nde kıdemli uzman olan Richard Nephew, WP'ye yaptığı açıklamada, "Fordow'un yok olduğundan emin olana ve yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun nerede olduğunu, kullanılabilir olup olmadığını bilene kadar, hala zamanla yarışıyoruz demektir" dedi.