İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırıları Başladı

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İsrail ordusu, İran'ın füze depolarına ve rampalarına yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı, daha önce İran'dan gelen füze saldırısının ardından geldi ve iki taraf arasında artan gerilimi daha da tırmandırdı. Saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı.

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Güncel
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