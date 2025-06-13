İsrail'in İran'a Yaptığı Saldırılardan Önce Mossad'ın İHA Üssü Kurduğu İddia Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, İran'a düzenlenen saldırılardan önce başkent Tahran yakınlarında kamikaze insansız hava aracı üssü kurduğu öne sürüldü. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer ve nükleer bilim insanlarının da hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın bu sabah erken saatlerde İran'a düzenlenen saldırılardan önce başkent Tahran yakınlarındaki kamikaze insansız hava aracı (İHA) üssü kurduğu iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Mossad'ın bu sabahki saldırılar öncesi İran'da kamikaze İHA üssü kurduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yetkili, kurulan bu İHA üssünün başkent Tahran yakınlarında olduğunu savundu.

Bu üssün, patlayıcı yüklü kamikaze İHA'larla İran ordusuna ait Tahran yakınlarındaki bir askeri üsteki karadan karaya füze rampalarının hedef alınması amacıyla kurulduğu iddia edildi.

İsrailli yetkili, bu kamikaze İHA'ların Tel Aviv'in bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırı sırasında aktif hale getirildiğini öne sürdü.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Ünlü oyuncu ağlayarak isyan etti: İntiharın eşiğine geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı

3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.