İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş bir haftayı geride bırakırken ufukta ateşkes görünmüyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısıyla başlayan savaş, bir haftayı geride bırakırken henüz savaşı sona erdirecek bir ateşkes ufukta görünmüyor.

ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı tartışılırken savaşın uzun sürmesi ve bölgeye yayılması riski de bulunuyor.

AA ekibi, savaşın başından bu yana yaşanan gelişmeleri derledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 13 Haziran sabaha karşı İran'a saldırı başlattıklarını ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Aynı gün İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını bildirirken, İran devlet televizyonu da İsrail saldırılarında Natanz Nükleer Tesisinin hedef alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulunduğunu ve ülkesinin İran'a saldırılara dahil olmadığını belirtti.

Üst düzey İranlı komutanlar İsrail saldırısında öldü

İsrail Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey liderlerinin çoğunun karargahta toplantı halindeyken hedef alındığını ileri sürdü.

Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda sadece asker kökenliler değil siviller de hedef alındı. İsrail'in sabaha karşı İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu.

İran lideri Ali Hamaney: "Sert karşılık vereceğiz"

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

İran devlet televizyonu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin de İsrail saldırılarında öldüğünü duyurdu.

Hava yolu şirketleri, İsrail'in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti.

İran misillemeye 100 İHA ile başladı

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini belirtti.

İsrail saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini dolayısıyla saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu açıklayan İran, misilleme füzeleri ateşledi.

İsrail, başta Tahran, İsfahan, Tebriz, Loristan, Huzistan, Hemedan ve Kum şehirleri olmak üzere birçok kente saldırı düzenledi.

İran'ın saldırılarında İsrail'de hedef olan şehirler ise Tel Aviv, Birseba ve Hayfa olarak kayda geçti.

İsrail nükleer tesisleri hedef almaya devam etti

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da, Fordo Nükleer Tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail ise İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının isabet ettiğini açıkladı. İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak İsrail'e attığı füzelerden biri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının çok yakınına isabet etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in İran'a saldırılarında Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı daha yaşamını yitirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a yükseldi.

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 40'a yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ordu 14 Haziran akşamı İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılar artarak devam etti

İran, İsrail'e yönelik saldırılarının bir yenisini başlatırken İran lideri Ali Hamaney, İsrail'e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, "Çaresiz kalacaksınız" mesajını paylaştı.

İsrail ordusu ise 15 Haziran sabahı Kerec Askeri Havalimanı ile Meşhed Havalimanı'nın askeri terminalini hedef aldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı yakınında patlamalar meydana gelirken, İsrail ordusu İran'dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı ve kamu binalarını vurmayı sürdürdü.

İranlı üst düzey komutanlar İsrail'in hedefi olmaya devam etti. İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin öldüğü İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını hedef almaya devam edeceğini söyledi.

İsrail ordusu, İran'a gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 80 ve 3 gündür devam eden saldırılarda 170 hedefi vurduğunu iddia etti.

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir duyuruya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İran'da 3 günde 128 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zayıfladığını "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürdü.

İran'ın İsrail'e ateşlediği füzeler, Hayfa kenti ve ülkenin güneyine isabet etti. İran İsrail'e 16 Haziran'da füzelerle yeni bir misilleme saldırısı başlattı. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentinde isabet olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, savaşın ilk gününden itibaren İran'ın İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

İsrail, İran devlet televizyonu binasını canlı yayında hedef aldı

İran'ın çeşitli bölgelerine cuma gününden bu yana füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Tahran'daki bir bölgede yaşayanlara derhal o noktayı "tahliye etmeleri" tehdidinde bulundu.

İsrail, İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi. Saldırı, devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir program sırasında gerçekleşti.

Tahran'da Mehrabad Havalimanı bölgesi ve Tebriz'de askeri bir tesis bombalandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail'in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

21 Arap ve İslam ülkesi ise İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak bölgesel sükunet çağrısı yaptı.

İran'ın misilleme saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

"Sonun Saddam gibi olur"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 17 Haziran'da İran lideri Ali Hamaney'e "sonun Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi olur" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin "İran semalarında artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

Hamaney ise İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, 18 Haziran'da Tahran'ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini açıkladı.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini ancak bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını söyledi.

İsrail, İran'da 1100'den fazla hedefi vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri yüzlerce hava saldırısında İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını belirtti.

İran, bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybını 224 olarak açıkladı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu Tahran'a saldırılarını yinelerken İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır 44 yaralı olduğu belirtildi.

Bakıri'nin yerine atanan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi de İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını açıkladı.