İsrail'in İran'a Saldırısında İstihbarat Daire Başkan Vekili Hayatını Kaybetti

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İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırıda İran Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Ali Rıza Lutfi hayatını kaybetti. Saldırıda toplamda 606 sivil hayatını kaybederken, 5 bin 332 kişi yaralandı. Çatışmaların artmasıyla birlikte Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail'i kınadı.

İsrail'in dün İran'a gerçekleştirdiği saldırıda İran Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Ali Rıza Lutfi'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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