İsrail'in İran'a Saldırısında 5 Devrim Muhafızı Hayatını Kaybetti
İsrail, İran'ın Loristan eyaletinde gerçekleştirdiği saldırıda 5 devrim muhafızı askerinin öldüğü bildirildi. İran ordusu, Hava Savunma Sistemi üslerine yapılan saldırılarda toplam 15 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İsrail'in İran'ın Loristan eyaletine saldırısında 5 devrim muhafızı askerinin öldüğü açıklandı.
Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Devrim Muhafızı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.
İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel