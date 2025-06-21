İsrail'in İran'a Saldırısında 5 Devrim Muhafızı Hayatını Kaybetti

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İsrail, İran'ın Loristan eyaletinde gerçekleştirdiği saldırıda 5 devrim muhafızı askerinin öldüğü bildirildi. İran ordusu, Hava Savunma Sistemi üslerine yapılan saldırılarda toplam 15 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in İran'ın Loristan eyaletine saldırısında 5 devrim muhafızı askerinin öldüğü açıklandı.

Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Devrim Muhafızı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.

İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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