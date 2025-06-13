İsrail'in İran'a Saldırısında 1 Ölü, 31 Yaralı

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İsrail'in İran'ın Kasrı Şirin kentindeki saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırının sivil alanları hedef aldığı ve Hüsrevi Sınır Kapısı'nın önem taşıdığı vurgulandı.

İsrail'in İran'a saldırılarında Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı." dedi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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