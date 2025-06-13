İsrail'in İran'a Saldırısı... İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran Halkı ve Devlet Yetkilileri Bu Suç Karşısında Sessiz Kalmayacak

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran halkı ve devlet yetkilileri bu suç karşısında sessiz kalmayacak; İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanın bu aptalca eyleminden pişman olmasına neden olacak. Büyük İmamızın buyurduğu gibi, bir komutanın elinden düşen bayrağı, bir başka komutan kaldırıp meydana gider" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran halkı ve devlet yetkilileri bu suç karşısında sessiz kalmayacak; İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanın bu aptalca eyleminden pişman olmasına neden olacak. Büyük İmamızın buyurduğu gibi bir komutanın elinden düşen bayrağı, bir başka komutan kaldırıp meydana gider" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından açıklama yaptı. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyonist suç rejimi dün gece Tahran ve ülkemizin diğer bazı şehirlerine yönelik vahşi bir saldırı gerçekleştirdi. Bu menfur saldırı sonucunda bazı çocuklar ve kadınlar, masum vatandaşlarımız, komutanlarımız ve nükleer bilim insanlarımız şehit oldu. Uluslararası tüm yükümlülükleri ihlal eden bu barbarca eylem, işgal, saldırı ve çocuk katli üzerine kurulmuş gayrimeşru siyonist rejimin suç dolu doğasını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Dün geceki saldırı, İran İslam Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır dile getirdiği bir gerçeğin – yani saldırı ve suçun Siyonist rejimin doğasında olduğunun – tüm dünya tarafından görülmesini sağladı. Elbette İran halkı ve devlet yetkilileri bu suç karşısında sessiz kalmayacak; İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanın bu aptalca eyleminden pişman olmasına neden olacak. Büyük İmamızın buyurduğu gibi, bir komutanın elinden düşen bayrağı, bir başka komutan kaldırıp meydana gider.

"İran, barış yanlısı tavrını ispatladı"

İran İslam Cumhuriyeti, dünya ve bölge barışı için tüm çabasını ortaya koymuş ve uzun müzakerelerle dünyaya güven verme yönünde barış yanlısı tavrını ispatlamıştır. Aynı şekilde, saldırıya yanıt ve ülkenin bütünlüğünü savunma konusunda da kararlı bir şekilde harekete geçecektir. Bu noktada, aziz ve kahraman İran halkından, birlik ve beraberliğini koruyarak, düşmanın psikolojik savaş kapsamında yayacağı söylenti ve asılsız haberlere kulak asmadan, devlet yetkililerine güven duyarak bu süreci güçlü bir şekilde atlatmak için gereken ortamı sağlamalarını istiyorum.

Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti devletinin tüm gücüyle milletine hizmet etmeye devam edeceği ve kamu yaşamının olağan akışında hiçbir aksama olmayacağını halkımıza temin ederim. Bugün İran halkı, her zamankinden daha fazla birlik, güven, dayanışma ve uzlaşıya muhtaçtır. Allah'ın izniyle, bu yüce ruhla, işgalci rejimin bu cinayetine sert, akılcı ve güçlü bir yanıt verecek ve bugün dünyanın, bölge halklarının ve İran milletinin gözünde en nefret edilen varlık olan bu rejime gereken dersi verecektir. Yüce liderimiz, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın rehberliğinde bu zorlu meydandan da onur ve izzetle çıkacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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