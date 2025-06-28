İsrail'in İran'a Saldırılarında Kadın ve Çocuklar da Yerin Aldı

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İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 49 kadın ve 13 çocuk hayatını kaybetti. Toplamda 627 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, saldırılarda 7 hastane ve 11 ambulans hedef alındı.

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda 627 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 49 kadın ve en küçüğü 2 aylık bebek olmak üzere 13 çocuk da yaşamını yitirdi.

Diğer yandan İsrail, ülkenin çeşitli kentlerinde 7 hastane ve 11 ambulansı doğrudan hedef aldı. 5 sağlık görevlisinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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