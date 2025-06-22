İsrail'in İran'a Saldırılarında 9 Devrim Muhafızı Öldü

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İsrail'in Yezd kentine düzenlediği saldırıda 9 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti. Yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Son saldırılarla birlikte İran'da ölen sivillerin sayısı 430'e yükseldi.

İsrail'in İran'a saldırılarında Yezd kentinde 9 Devrim Muhafızı askeri öldü.

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani İsrail'in kente öğle saatlerinde yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Dehistani, "İsrail'in Yezd kentine bugünkü saldırısında 9 Devrim Muhafızı askeri öldü. Yaralılar da var." dedi.

İranlı yetkili, yaralıların sayısı hakkında bilgi vermedi.

İsrail'in İran'a bugünkü saldırılarında Zencan'da 3 askerin öldüğü bildirilmişti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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