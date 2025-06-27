İsrail'in İran'a Saldırılarında 56 Asker Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 56 ordu mensubu yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu toplam sivil can kaybı 627 olurken, yaralı sayısı 4000'in üzerine çıktı. İran'ın karşılık saldırılarında ise 28 kişi öldü.

İsrail'in İran'a saldırılarında 56 ordu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran ordusunun paylaştığı bilgiye göre, İsrail'in İran'a saldırılarında çeşitli rütbelerde 56 asker yaşamını yitirdi.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 4 bini aştığını bildirdi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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