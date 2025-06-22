İsrail'in İran'a Saldırılarında 3 Asker Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusuna ait 3 asker öldü. Genelkurmay Başkanı ve nükleer bilim insanlarının da hedef alındığı saldırılar sonucunda ölü sayısı artıyor.

İsrail'in İran'a saldırılarında Zencan eyaletinde 3 asker öldü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde Zencan eyaletine düzenlenen İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu askerlerinden Mecid Kasemi, Muhammed Rıza Ferugirad ve Ali Turi'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tebriz ve civarında bugüne kadar 52 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Doğu Azerbaycan (Tebriz) Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, İsrail saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana 52 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ferşi, "Bu sabah Tebriz şehrine yönelik 4 ayrı noktada saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılardan 3'ü şehrin çevresine, biri ise askeri bölgeye yapılmıştır." dedi.

İsrail bugün 10 kente saldırdı

Fars Haber Ajansı'na göre, bugün, İsrail, 10 kentte çeşitli noktalara saldırdı.

Tebriz, Ahvaz, Kum, Şahrud, İsfahan, Kirmanşah, Buşehr, Kazvin, Semnan ve Yezd bu ana kadar saldırılan kentler arasında yer aldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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