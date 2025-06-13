İsrail'in İran'a Saldırıları ve UAEA'dan Açıklama

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki önemli nükleer tesislere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi talep ettiklerini açıkladı. Saldırılarda birçok üst düzey askeri yetkili ve sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı "İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine" ilişkin raporlardan haberdar olduklarını ve İranlı yetkililerden konu hakkında bilgi istediklerini belirtti.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı nükleer tesislere ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, "UAEA, İsfahan ve Fordo nükleer tesisleriyle ilgili raporlardan haberdardır ve İranlı yetkililerden herhangi bir olası etki hakkında bilgi istemektedir." ifadesini kullandı.

??İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken, insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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