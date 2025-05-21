İsrail'in İran'a Olası Saldırısı İçin Hazırlık Aşamasında

İsrail'in İran'a Olası Saldırısı İçin Hazırlık Aşamasında
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CNN'e göre, ABD'nin yeni istihbaratına dayanarak, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleme olasılığı artmış durumda. Mücadele, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin seyrine bağlı olarak şekilleniyor.

CNN, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırabileceğine dair ABD'nin yeni istihbarat elde ettiğini öne sürdü.

CNN'in konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Yetkililer, İsrail'in, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin akıbetine göre saldırıda bulunup bulunmayacağını belirtti.

Bir yetkili, "İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleme ihtimali büyük ölçüde arttı." ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanıması durumunda İsrail'in saldırı olasılığının daha mümkün hale geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan İsrailli bir kaynak, ABD'nin İran ile İsrail'in kabul edemeyeceği "kötü bir anlaşma" yapması durumunda İsrail'in askeri harekata hazır olduğunu aktardı.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme, Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak 18 Mayıs'taki açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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