İsrail'in İran'a Hava Saldırıları: Can Kaybı Artıyor

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İsrail ordusu, İran'ın güneybatısına yönelik hava saldırılarını duyurdu. Saldırılarda ölü sayısı artarken, İran tepkisini balistik füzelerle gösterdi. Türkiye ve birçok ülke İsrail'i kınadı.

İsrail ordusu, İran'ın güneybatısına hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan kısa süre önce yapılan açıklamada, savaş uçaklarının İran'ın güneybatısında askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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