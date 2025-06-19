İsrail'in İran'a Hava Saldırıları: 20 Savaş Uçağıyla Yeni Hamle

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İsrail ordusu, 20 savaş jetinin İran'ın batısında hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılar, İran'ın askeri kapasitesini ve balistik füze altyapısını hedef aldı. Çatışmalar sonucunda İran'da önemli kayıplar yaşandı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail'i kınadı.

İsrail ordusu, 20 savaş jetinin İran'ın batısına yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, savaş jetlerinin İran'ın batısındaki hedefleri hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarıldı.
İsrail jetlerinin İran'ın askeri kapasitesi ve balistik füze altyapısına birden fazla saldırı düzenlediği ifade edildi.
Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının İran'da balistik füze taşıyan kamyonları vurduğu da iddia edildi.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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