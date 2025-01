İsrail'in 'İnsani Bölgesi'nde 97 Saldırı: 550 Filistinli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, İsrail ordusunun, Mayıs 2024'ten bu yana, Gazze'de kendi belirlediği "insani bölgeyi" 97 kez vurduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İsrail, bu bölgeyi Ekim 2023'te insani yardım alanı olarak belirlemiş ve Gazze'deki Filistinlilere güvenlik için buraya taşınmalarını söylemişti. Bölge, daha sonra Han Yunus ve Deyr El-Belah kent merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

BBC yayın kuruluşunda yayınlanan televizyon programı BBC Verify'ın analizine göre, İsrail güçleri "masum sivilleri tehlikeden uzak tutma niyetine" rağmen Mayıs 2024'ten bu yana bölge içindeki binaları 97 kez vurdu.

İsrail'in Gazze'de yabancı medyanın faaliyet göstermesini yasaklaması nedeniyle BBC Verify, saldırıları belgelemek için Filistin ve İsrail sosyal medya kanallarını kullandı. Araştırmacılar, Mayıs 2024'ten bu yana "insani bölgeden" yayınlanan 300'den fazla fotoğraf ve videoyu analiz etti. İsrail askeri yetkilileri, saldırıların 28'ini kabul ederken, BBC, 97 saldırının tamamının İsrail tarafından henüz üstlenilmediğini belirtti.

Mayıs 2024'ten beri düzenlenen 97 saldırıda, 550 Filistinli öldü

Bölgede çalışmalarını sürdüren çok sayıdaki insani yardım grubu da çoğu çadırlarda yaşayan 1 milyondan fazla insanın, İsrail'in dayattığı bölge içinde yaşadığını bildirdi. İsrail'in, bölgede 2025 yılının ilk gününden bu yana en az 22 saldırı gerçekleştirdiği söylendi. Bunun yanı sıra, Mayıs 2024'ten bu yana düzenlenen 97 saldırıda, 550 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık görevlileri ve ilk müdahale ekipleri, bölgedeki en ölümcül saldırının 13 Temmuz'da gerçekleştiğini ve 90'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgeye yönelik saldırıların dokuzu, Deyr El-Belah'taki El-Aksa Hastane kompleksine ait binaların 100 metre yakınına isabet ederken, dördü Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nin 150 metre yakınını vurdu.

İsrail'in belirlediği "güvenli bölge" aslında en tehlikeli bölge

Norveç Mülteci Konseyi'nin Gazze Erişim Müdürü Gavin Kelleher, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in donanma gemileri ve insansız hava araçlarını kullanarak bölge içinde "neredeyse her gün" saldırı düzenlediğini bildirdi. Kelleher, "İsrail'in tek taraflı 'insani yardım' tanımına rağmen bu bölgede ağır ateş tekrarlanıyor. İsrail ordusu belli bir büyüklükte kalan bir 'insani bölge' yanılsamasını sürdürmeye hevesli görünüyor, ancak bu bölge her an 'tahliye emirlerine' tabi tutulabilir ve hedef alınabilir" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Halid Abdel Rahman da bölgedeki Filistinlilerin hayatlarına İsrail saldırıları yüzünden korkunun hakim olduğunu vurgulayarak, "Güvenli bölge olarak belirlendiği için Han Yunus'a göç ettirildik ama aslında burada güvensizlikten başka bir şey bulamıyoruz" dedi.

İsrail'den "Sivilleri değil Hamas'ı hedef alıyoruz" açıklaması

İsrail ordusu ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "insani bölgedeki Hamas üyelerini hedef aldıklarını" açıklarken, Hamas'ı uluslararası hukuku ihlal etmek, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak ve bölgeden roket fırlatmakla suçladı.