İsrail'in İHA Saldırısında Lübnan'da Bir Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayta el-Şab köyünde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 65 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti. Saldırı, bölgedeki toplumsal gerginliği artırdı.

BEYRUT, 23 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Lübnan'ın güneyinde bir evin yakınında düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırının Bint Cubeyl bölgesindeki Ayta el-Şab köyünü hedef aldığını belirtti.

Lübnan ordusu istihbarat kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre saldırı 65 yaşındaki Muhammed Hüseyin Kasım hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, İsrail topçularının Marun el-Ras köyündeki prefabrik bir evi hedef aldığını, Şeba kasabası ve Kefer Şuba köyü çevresine ise ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını bildirdi. Ajans, İsrail'e ait bir İHA'nın Marun el-Ras ile Yarun köyü arasına ses bombası attığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
