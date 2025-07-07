İsrail'in İHA Saldırısında Lübnan'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'e ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyinde bir motosiklet hedef alarak 1 kişinin ölümüne neden oldu. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, seyir halindeki bir motosiklet, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları neredeyse günlük sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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