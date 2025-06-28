İsrail'in İHA Saldırısında Lübnan'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde bir motosikleti hedef alarak 1 kişinin ölümüne yol açtı. Son olay, ateşkese rağmen devam eden saldırıların bir parçası oldu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıya ilişkin haber, Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Buna göre, İsrail'in İHA ile Sur kentinde motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Kuneyn beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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