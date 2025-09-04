İsrail'in İHA Saldırısında Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 4 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusunun çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki Yetir köyüne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Lübnan güvenlik kaynakları, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada yaşamını yitiren kişinin Hizbullah mensubu Abdulmünim Süveydan olduğunu söyledi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, İsrail'e ait İHA'ların ülkenin güneyindeki Yerun ve Meys el-Cebel köylerindeki ekskavatörleri bombaladığını ve sabah saatlerinden itibaren Beyrut'un ve güney banliyölerin üzerinde alçaktan uçuş yaptığını bildirdi.

Habere göre şafak vakti Lübnan'ın güneyindeki Ayterun köyüne sızan İsrail güçleri bölgedeki bir evi havaya uçurdu.

Güvenlik kaynakları, İsrail'e ait bir İHA'nın Hula köyünde evlerinden mobilya taşıyan kişilere ses bombası attığını, olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, sınırda bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son vermişti. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın "tehditlerini" gerekçe göstererek sınır boyunca bazı karakollardan çekilmedi ve yeni karakollar inşa etmeye başladı. İsrail, sınır boyunca hava saldırıları düzenlemeye de devam ediyor.