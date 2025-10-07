İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Yatar beldesinde bir iş aracını hedef aldığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı, Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl kentininYatar beldesinde bir iş aracını hedef aldı.

Haberde, iş aracı operatörünün hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in bu sabah Güney Lübnan vilayetine bağlı Sur kentinin Deyr Amis beldesinde bir araca İHA'yla düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 286 kişi öldü, 633 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.