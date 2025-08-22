İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail, sınıra yakın Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail'e ait bir İHA, güneydeki Bint Cubeyl bölgesinde bir ekskavatörün yakınına bomba attı.

İsrail'e ait başka bir İHA ise Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehri ve çevresinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.