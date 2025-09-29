İsrail'in İHA Saldırısı: Lübnan'da Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir su tankerine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesinde bir su tankerine güdümlü füzeyle saldırı düzenledi.

Saldırıda su tankeri şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, su tankerinin beldedeki bir binaya su ikmali yaparken vurulduğu ve şoförünün yaşamını yitirdiği görüldü.

İsrail'e ait bir İHA'nın, kısa bir süre önce, Batı Bekaa Vadisi'nde yer alan Sahmar bölgesinde bir iş makinesine düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 280 kişinin öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.???????