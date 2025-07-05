İsrail'in İHA Saldırısı: Lübnan'da Araç Hedef Alındı

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Binti Cubeyl ilçesinde, seyir halindeki bir aracı iki füzeyle hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, söz konusu saldırı kentin ana otoyolu üzerinde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırıda 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırı sonrası araç alev alırken bölgeye gelen itfaiye ekipleri araca müdahale etti.

İHA saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, can kaybı veya yaralanma durumuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait başka bir İHA'nın kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alması sonucu da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail İHA'sı ayrıca Şakra beldesinde de yine bir araca düzenlediği hava saldırısında iki kişi yaralanmıştı.

İsrail'in sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesinde bir eve İHA ile düzenlediği hava saldırısında da 1 kişi ağır yaralanmıştı.