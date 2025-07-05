İsrail'in İHA Saldırısı: Lübnan'da 2 Yaralı

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Şakra beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında iki kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, araca saldırı Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde meydana geldi.

İsrail'e ait İHA ile düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail'e ait başka bir İHA'nın kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alması sonucu da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesinde bir eve İHA ile düzenlediği hava saldırısında da 1 kişi ağır yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.