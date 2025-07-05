İsrail'in İHA Saldırısı: Lübnan'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir aracı hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Binti Cubeyl'in Saf el-Hava bölgesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ölen kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmazken İsrail ordusundan da konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in sabah saatlerinde, Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesinde bir eve İHA ile düzenlediği hava saldırısında da 1 kişi ağır yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.