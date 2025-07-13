İsrail'in İHA Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Lübnan'ın El-Numayriye kasabasında İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralandı. Olay, Lübnan askerlerinin nöbet tuttuğu sırada gerçekleşti.

EL-NUMAYRİYE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın El-Numayriye kasabasında İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından olay yerinde nöbet tutan Lübnan askerleri, 11 Temmuz 2025.

Lübnan'ın resmi ve güvenlik kaynakları, İsrail tarafından El-Numayriye kasabasında bir araca düzenlenen İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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