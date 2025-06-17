İsrail'in Hayfa Kentindeki Rafineri İran Füze Saldırısıyla Faaliyetlerini Durdurdu

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İran'ın Hayfa'da bulunan petrol rafinerisine yönelik füze saldırısının ardından rafineri sahibi Bazan şirketi faaliyetlerini durdurdu. Saldırı sonucunda tesislerde ciddi hasar meydana geldi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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