İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

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İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

AA - Güncel
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İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı 15 yaşındaki bir genç kızın düzenlediği aktarıldı, ancak kimliği paylaşılmadı.

Açıklamada, bıçaklı saldırı sonucu 47 yaşındaki bir İsrail vatandaşının orta derece yara aldığı kaydedildi.

İsrail polisi, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

AA / Güncel

Saldırı, İsrail, Güncel, Haberler

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