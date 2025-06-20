İsrail'in Hayfa Belediye Başkanı, İran Saldırısını Açıkladı

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İran'ın kısa süre önce İsrail'e düzenlediği saldırılarda Hayfa'daki iki stratejik noktanın vurulduğunu belirten Belediye Başkanı Yona Yahav, sakinlere talimatlara uymaları konusunda çağrıda bulundu.

TEL İsrail'in Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav, İran'ın İsrail'e kısa süre önce düzenlediği misilleme saldırılarında şehirdeki 2 stratejik noktanın vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Yahav, füzelerin isabet ettiği bölgeye gelerek açıklama yaptı.

Yahav'ın "Çok üzgünüm. İranlılar iki stratejik noktayı vurdu. Hayfa sakinlerine şunu söylüyorum talimatlara uyun." dediği aktarıldı.

İran'ın kısa süre önce 20'den fazla füzeyle İsrail'in kuzeyinden güneyine geniş bir alanı hedef alan saldırısıyla misillemede bulunduğu ve çok sayıda noktada isabet olduğu bildirilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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