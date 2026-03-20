İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde patlama sesleri duyuldu

İran'dan gelen misilleme tehdidi üzerine İsrail'in başkenti Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girerken, halk sığınaklara girmesi için uyarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gelirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından patlama sesleri duyulurken, söz konusu bölgelerde sirenler çalmadı.

İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki bölgeler ile güneydeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi