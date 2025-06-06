İsrail'in Hava Saldırısında Üç Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında Üç Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti
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Gazze'de düzenlenen İsrail hava saldırısında üç Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Olay, El-Ehli Arap Hastanesi'ne yönelik saldırıda meydana geldi. Gazze'deki sağlık yetkilileri, Ekim 2023'ten bu yana en az 54.677 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GAZZE, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden üç Filistinli gazetecinin cenaze törenine katılan Filistinliler, 5 Haziran 2025.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şehri'ndeki El-Ehli Arap Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında üç Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

El-Ehli Hastanesi müdürü Fazıl Naim, Xinhua'ya yaptığı açıklamada üç gazetecinin, hastane avlusuna yönelik hava saldırısı sonrası anında hayatını kaybettiğini, iki kişinin ağır yaralandığını ve ameliyata alındığını söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında en az 54.677 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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