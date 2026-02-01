İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 1 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, ülkenin güneydoğusundaki Merciyun'a bağlı Rab Selasin köyünde bir evin çatısında bakım yapan kişiyi hedef aldığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, hayatını kaybeden kişinin Hizbullah üyesi Ahmed Fakih olduğunu açıkladı.

Kaynaklara göre Lübnan ordusu cuma günü sınır yakınındaki Hola köyünün doğusunda kurduğu bir mevziyi güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu mevzinin, İsrail sınırındaki Misgav Am yerleşiminin karşısında bulunan ve Lübnan tarafında kurulan bir İsrail mevzisine yaklaşık 700 metre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın "tehditlerini" gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor ve Lübnan sınır bölgesindeki beş ana noktada da güçlerinin varlığını sürdürüyor.