İsrail'in Hava Saldırısında General Hüseyin Salami Hayatını Kaybetti

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İsrail, İran'ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında General Hüseyin Salami'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Ruhani Lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni başına General Vahidi'yi atadı.

(ANKARA) - İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında General Hüseyin Salami'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İran Ruhani Lideri Ali Hamaney, eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi'yi Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına getirdi.

İsrail, bugün sabaha karşı İran'ın nükleer programını hedef alan "önleyici, hassas ve birleşik" bir saldırı başlattığını duyurmuş, saldırılarda pek çok üst düzey ismin de hedef alındığı açıklanmıştı. Aralarında İran Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu bazı generaller bu saldırılarda öldürüldü. Onlardan biri de İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Salami'ydi. İran ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni Başkomutanı olarak İran Ruhani Lideri Ali Hamaney tarafından eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi'nin atandığı duyuruldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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