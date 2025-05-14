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İsrail'in Hava Saldırısında Avrupa Hastanesi'ne 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında Avrupa Hastanesi'ne 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 6 Filistinliyi öldürdü, 40 kişi yaralandı. Filistinli güvenlik kaynakları, hastaneye en az 6 füze isabet ettiğini bildirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Gazze'deki sağlık yetkilileri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Avrupa Hastanesi'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA ölü sayısını 16 olarak verirken, diğer medya kuruluşları ise kurtarma ekiplerinin verilerine dayanarak ölü sayısını 28 olarak açıkladı.

Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, hastaneye en az 6 füze isabet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ciddi şekilde hasar aldığı görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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