İsrail'in Hava Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde yapılan hava saldırılarında, çocuklar da dahil olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları, Hamas tarafından ateşkesi ihlal etmekle suçlanıyor.

GAZZE, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuklar ve bir bebeğin de bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in salı akşamı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki El-Kassam Caddesi'nde Tucson tipi bir araca düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Basal, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerinin hızla olay yerine gelerek yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdığını belirtti.

Basal, Xinhua'ya verdiği demeçte İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde El-Benna ailesine ait üç katlı bir evi hedef aldığı ayrı bir saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında bir çocuk ile bir bebeğin bulunduğu 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıda hedef alınan binada ağır hasar meydana gelirken, çevredeki diğer konutlar da zarar gördü. Basal, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Filistin güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze ve çevresindeki çok sayıda noktayı hedef aldığını, İsrail topçusunun ise Deyr el-Belah kenti, Gazze'nin orta kesimleri ile Han Yunus'un doğu bölgelerini bombaladığını belirtti.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları salı akşamı İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak İsrailli bir rehinenin cansız bedeninin teslim işleminin ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada İsrail'in her türlü provokasyonunun "cansız bedenleri arama ve çıkarma çalışmalarını engelleyeceği" uyarısında bulunuldu.

Hamas, İsrailli esirin cansız bedeninin salı günü erken saatlerde Gazze'nin güneyindeki bir tünelde yürütülen arama çalışmaları sırasında bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
