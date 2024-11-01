İsrail'in Hava Saldırısında 24 Ölü, Hizbullah Cevap Verdi

1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İsrail saldırılarından çeşitli görüntüler

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın doğusu ile güneyine düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın doğusu ile güneyine düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Öte yandan Hizbullah ise yaptığı açıklamalarda çok sayıda İsrail toplanma noktasını roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).