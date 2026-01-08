Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin Tuffah Mahallesi'nde düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerel kaynaklar tarafından bildirildi.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Hamas'a bağlı güçlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail askerlerinin olduğu bölgeye ateş açtığı" öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet ile ortak düzenlenen operasyon kapsamında, "Hamas içinde önde gelen bir kişiye saldırıda bulunulduğu ve bu kişinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail askerlerine karşı saldırılar planladığı" iddia edildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
