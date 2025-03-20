İsrail'in Hava Saldırısında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE/KUDÜS, 20 Mart (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba akşamı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde cenaze törenine katılan bir kalabalığa yönelik hava saldırısında en az 16 Filistinli hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, saldırı, Beyt Lahiya'nın Selatin bölgesinde daha önce İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenaze töreni sırasında düzenlendi. İsrail olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırı, İsrail'in Hamas militanlarını hedef aldığını iddia ettiği Gazze'deki askeri operasyonların yeniden başladığı bir dönemde gerçekleşti. Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in 19 Ocak'ta başlayan ve haftalarca süren ateşkesi sona erdirerek saldırılara yeniden başladığını, salı gününden bu yana 430'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililere göre hayatını kaybedenler arasında 80 kadın ve 170'den fazla çocuk bulunuyor.

İsrail ordusu, operasyonların "Hamas tehditlerini ortadan kaldırmayı" amaçladığını ve "stratejik hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini belirtti.

Filistinli sağlık yetkilileri hastanelerin dolup taştığı ve acil servislerin yaralı akınını tedavi etmekte zorlandığı uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz çarşamba günü yaptığı açıklamada son iki gündeki hava saldırılarının "sadece ilk adım" olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından yayınlanan ve Arapça altyazılı İbranice bir videoda Katz, "Bundan sonrası çok daha şiddetli olacak ve tüm bedeli siz ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Katz, "Rehineleri geri verin ve Hamas'ı ortadan kaldırın. Bunun alternatifi tam bir yıkım ve mahvoluştur" uyarısında bulundu.

Hamas'ın medya ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan 2 milyon kişinin İsrail'in ablukası ve kapalı sınır kapıları nedeniyle "tam bir gıda güvensizliği" ve "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Onlarca fırının kapandığı ve ekmek tedarikinin ciddi şekilde kısıtlandığı uyarısında bulunan ofis, İsrail'i, Gazze'yi "yaşamın en temel ihtiyaçlarından" mahrum bırakmakla suçladı.

Ofis, geçişlerin yeniden açılması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, kapanmaların devam etmesinin "yüz binlerce kişi için kıtlık" riski taşıdığını vurguladı.