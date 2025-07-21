İsrail'in Hava Saldırısında 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Gazze'nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen hava saldırısında aralarında bir sivil savunma görevlisinin de bulunduğu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri, öldürülenlerin cansız bedenlerinin hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan bir üniversite binasına düzenlediği hava saldırısında aralarında bir sivil savunma görevlisinin de bulunduğu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarına göre İsrail uçakları Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı binayı en az bir füzeyle hedef aldı.

Sağlık görevlilerinin Xinhua'ya yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Hava saldırısında bir sivil savunma görevlisinin hayatını kaybettiği, birkaç ekip üyesinin de yaralandığını belirten yetkililer, uluslararası topluma "İsrail'in suçlarını durdurmak ve bölgede çalışan ekiplere tam koruma sağlamak" üzere sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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