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İsrail'in Hava Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti
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Lübnan devlet medyası, İsrail'in Duris bölgesine düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD, Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Hizbullah ile görüşmeler yapıyor.

(ANKARA) – Lübnan devlet medyası, İsrail'in Duris bölgesine düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken; ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nin Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye dünkü görüşmelerinde Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması için bir ateşkes taslağı sunduğu iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'ı hedef alan hava saldırıları devam ederken, ABD basınında yer alan haberlere göre, Lübnanlı iki üst düzey siyasi yetkili, ABD Büyükelçisi Lisa Johnson'ın dün Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelerek Washington'un ilk yazılı teklifini sunduğunu ifade etti. Teklifin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmayan Lübnanlı yetkililerin ateşkes taslağına ilişkin, "Bu, Lübnan tarafının görüşlerini almak üzere hazırlanmış bir taslak" dediği aktarıldı.

Ateşkes girişimleri şimdiye dek Hizbullah ile İsrail arasındaki son çatışmayı 2006 yılında sona erdiren ve güney Lübnan'ın Lübnan devletine ait olmayan silahlardan arındırılmasını öngören, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının daha iyi uygulanmasına odaklanmıştı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki sivil savunma merkezine düzenlediği hava saldırısında 12 kişi öldü

Lübnan devlet medyası, İsrail'in Lübnan'ın Baalbek bölgesindeki Duris'te bir sivil savunma merkezine düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Lübnan devlet medyasına göre, dün gece geç saatlerde Douris kasabasını hedef alan İsrail hava saldırısı, sivil savunma merkezinin çökmesine ve bitişiğindeki bir binanın yıkılmasına neden olmuştu.

Lübnanlı sağlık yetkililerine göre, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 400'den fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi İsrail'in yayınladığı tahliye emirleri sebebiyle yerinden oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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