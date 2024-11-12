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İsrail'in Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail uçaklarının Gazze'nin Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesindeki yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırının hedefinin, internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin sıkça gittiği bir kafe olduğu belirtiliyor.

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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