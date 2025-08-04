İsrail'in Hava Saldırısında 1 Ölü, 4 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail'in 3 bin ihlalde bulunduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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