- İsrail'in hava saldırısına Gazze'den roketli cevap: 1 ölü, 5 yaralı

TEL AVİV - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına karşılık fırlatılan roketler nedeniyle 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ederken, İsrail saldırılarına roketlerle karşılık veriliyor. Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden biri başkent Tel Aviv'in 20 kilometre güneyinde Rehovot'ta 4 katlı bir binaya isabet etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, roket saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden biri ise Sderot'te yerleşim yerine düştü. Roketin düştüğü anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölen ya da yaralana olmadığı açıklandı.

İsrail saldırılarında 28 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 84 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.