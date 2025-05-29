İsrail'in Hava Saldırısı Yemen'de Uçakları Hedef Alıyor
İsrail savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırıları sırasında ülkenin ulusal havayolu şirketine ait son çalışır durumdaki uçağı imha etti.
SANA, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'daki Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında hasar gören bir uçak görülüyor, 28 Mayıs 2025.
İsrail savaş uçakları çarşamba sabahı Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan hava saldırılarında Yemen'in ulusal havayolu şirketine ait çalışır durumdaki son uçağı da imha etti. (Fotoğraf: Sana Uluslararası Havalimanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel