İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası İran'daki Füze Üssünde Büyük Tahribat

( ANKARA ) – Maxar tarafından medya kuruluşlarıyla paylaşılan uydu görüntülerinde, İsrail'in hava saldırısında İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz füze üssü ile kuzeydoğudaki Meşhed havaalanında önemli ölçüde tahribat meydana geldiği görülüyor.

Tebriz'deki füze kompleksine ait "öncesi ve sonrası" görüntülerde, bazı mühimmat depolarının tamamen yıkıldığı ve tesis içindeki yollar üzerinde büyük kraterler oluştuğu görülüyor. Dün çekildiği belirtilen uyfu fotoğraflarında, ayrıca, üs bünyesindeki çok sayıda araç tünelinin de etkilendiği ve ağır hasar aldığı anlaşılıyor.

Meşhed Havalimanı'nda İran'a ait bir tanker uçağın doğrudan vurularak tamamen imha edildiği belirtilirken, görüntülerde yanmış enkaz arasında uçağın yalnızca kuyruk kısmı seçilebiliyor.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, santrifüj ve füze üretim tesislerini hedef alan ve 50'den fazla uçağın katıldığı geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise aynı gece İran'ın İsrail'e Fettah hipersonik füzeleriyle karşılık verdiğini belirtti.