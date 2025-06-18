İsrail'in Hava Saldırısı Sonrası İran'daki Füze Üssünde Büyük Tahribat

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Maxar tarafından sağlanan uydu görüntülerine göre, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda İran'ın Tebriz füze üssü ve Meşhed havaalanında önemli hasar meydana geldi. Füze kompleksinde yollar üzerinde kraterler oluşurken, Meşhed Havalimanı'ndaki bir tanker uçağı imha edildi.

( ANKARA ) Maxar tarafından medya kuruluşlarıyla paylaşılan uydu görüntülerinde, İsrail'in hava saldırısında İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz füze üssü ile kuzeydoğudaki Meşhed havaalanında önemli ölçüde tahribat meydana geldiği görülüyor.

Tebriz'deki füze kompleksine ait "öncesi ve sonrası" görüntülerde, bazı mühimmat depolarının tamamen yıkıldığı ve tesis içindeki yollar üzerinde büyük kraterler oluştuğu görülüyor. Dün çekildiği belirtilen uyfu fotoğraflarında, ayrıca, üs bünyesindeki çok sayıda araç tünelinin de etkilendiği ve ağır hasar aldığı anlaşılıyor.

Meşhed Havalimanı'nda İran'a ait bir tanker uçağın doğrudan vurularak tamamen imha edildiği belirtilirken, görüntülerde yanmış enkaz arasında uçağın yalnızca kuyruk kısmı seçilebiliyor.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, santrifüj ve füze üretim tesislerini hedef alan ve 50'den fazla uçağın katıldığı geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise aynı gece İran'ın İsrail'e Fettah hipersonik füzeleriyle karşılık verdiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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