İsrail'in hava saldırılarına karşı Gazze'den İsrail'e roket saldırısı düzenlendi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına karşı Gazze'den İsrail'e roket saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze'den İsrail sınırındaki yerleşimlere roketler fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan yedi roketin hepsinin havada imha edildiği kaydedilirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim birimleri çevresinde uyarı sirenleri çalındığını belirtildi.

Roketlerin hedefindeki Siderot, İbim, Niram, Karmia ve HaAssara'da saldırılara karşı uyarı sirenleri çalındı.

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarından roket saldırılarını üstlenen olmadı.

Bu arada, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise güvenlik kabinesinin İsrail ordusu ve güvenlik kurumlarının tavsiyeleri doğrusunda Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin bir dizi karar aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, Gazze'den yapılacak saldırı ihtimaline karşı Tel Aviv kentinde sığınakların açıldığını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.